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Sehr witzig!?

SEHR WITZIG!? Mit Bernd Stelter

PULS 4Staffel 9Folge 11vom 09.05.2022
SEHR WITZIG!? Mit Bernd Stelter

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Sehr witzig!?

Folge 11: SEHR WITZIG!? Mit Bernd Stelter

46 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 6

Bernd Stelter mischt das Witzetrio um Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster auf. Im Kampf um den Siegerkrug witzeln sie gemeinsam um die Wette und sorgen mit einer Pointe nach der anderen für beste Unterhaltung. Kann Bernd Stelter den begehrten Siegerkrug für sich beanspruchen?

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