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Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen

Abendessen im Strandhaus

sixxStaffel 4Folge 1vom 04.04.2026
Abendessen im Strandhaus

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Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen

Folge 1: Abendessen im Strandhaus

30 Min.Folge vom 04.04.2026Ab 6

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez lernt in ihrer neuen Kochsendung von verschiedenen Spitzenköchen, wie man ein leckeres Essen zubereitet. Sie probiert verschiedene Rezepte aus aller Welt aus, eignet sich die richtige Technik und den Umgang mit dem unumgänglichen Chaos an - und das alles per Videochat.

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