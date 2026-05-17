Staffel 1Folge 2vom 17.05.2026
Ein Zuhause für SharkdogJetzt kostenlos streamen
Sharkdog
Folge 2: Ein Zuhause für Sharkdog
7 Min.Folge vom 17.05.2026
Max' neuer bester Freund, Sharkdog, kommt mit ihm nach Hause. Doch es ist gar nicht so einfach, ihn vor seinen Eltern geheim zu halten.
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Alle Staffeln im Überblick
Sharkdog
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, SG, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany