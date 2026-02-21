Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen

Light Hope

NBCUniversalStaffel 1Folge 12
Light Hope

Light HopeJetzt kostenlos streamen

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen

Folge 12: Light Hope

23 Min.Ab 12

Die junge Waise Adora wächst in der Welt der Horde auf und realisiert nicht, dass diese die Bevölkerung von Etheria unterdrückt. Eines Tages findet sie im Wald ein magisches Schwert und trifft auf Mitglieder der Prinzessinnen-Rebellion. Als diese ihr die Augen über die Machenschaften der Horde und deren Anführer Hordak öffnen, schließt Adora sich ihnen an und versucht fortan, als Kriegerin She-Ra, das Böse zu bekämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen
NBCUniversal
She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen

She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen

Alle 5 Staffeln und Folgen