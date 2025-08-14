Zum Inhalt springenBarrierefrei
Siesta Key

Freunde zweiter Klasse

Staffel 2Folge 6
Freunde zweiter Klasse

Freunde zweiter KlasseJetzt kostenlos streamen

Siesta Key

Folge 6: Freunde zweiter Klasse

40 Min.Ab 6

Mit Sonne, Strand und jeder Menge Drama gewährt "Siesta Key" einen Einblick in die Welt einer Gruppe privilegierter Jugendlicher, ihre Beziehungen, Freundschaften und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens.

