Sin City Tow - Die Abschlepper von Las Vegas

DMAXFolge vom 06.01.2025
44 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12

Kyle hat in Las Vegas keine Lust auf Ärger. Und je schneller er seinen Auftrag erledigt, desto größer sind seine Chancen, dass ihm bei der Arbeit kein aufgebrachter Autobesitzer in die Quere kommt. Aber der Abschleppfahrer muss von einem Pkw, der unbefugt an einer Brennerei abgestellt wurde, Fotos machen, bevor er ihn an den Haken nimmt. Und das kostet Zeit. Deshalb geht seine Strategie nicht auf. „Pineapple“ trifft es noch schlimmer. Der Schwerlast-Profi soll im Spielerparadies einen Partybus abschleppen. Und der Fahrer des Vehikels schäumt vor Wut.

