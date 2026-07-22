Der Mädchenkiller und die Rache einer MutterJetzt kostenlos streamen
Sisters in Crime – Frauen, die töten
Folge 6: Der Mädchenkiller und die Rache einer Mutter
Es ist kurz nach 10 Uhr morgens im Mai 1981 am Landgericht Lübeck. Draußen warten JournalistInnen mit Kameras und Mikrofonen. Drinnen wird über ein Verbrechen gesprochen, das ganz Deutschland schockiert hat. Es geht um ein 7-jähriges Mädchen: Entführt. Misshandelt. Getötet. Der Angeklagte sitzt nur wenige Meter entfernt von der Mutter des Kindes. Klaus Grabowski wirkt ruhig an diesem Morgen. Fast teilnahmslos. Die Mutter der getöteten Anna trägt schwarz. Sie sagt kein Wort. Eigentlich achtet niemand besonders auf sie. Nicht die Richter, nicht die Anwälte, nicht die Polizei im Saal. Dann greift Marianne Bachmeier nach ihrer Waffe.Wenige Sekunden später fallen Schüsse. Mitten in einem deutschen Gerichtssaal. Einem Ort, an dem Recht gesprochen und nicht gebrochen werden soll. Der Angeklagte sackt vor den Augen aller Beteiligten zusammen. Sowohl der Angeklagte und auch die Schützin sagen über sich selbst, sie hätten nicht geplant, jemanden umzubringen. Dennoch sterben zwei Menschen. Und dann diskutiert das ganze Land die Frage: Was, wenn der Wunsch nach Gerechtigkeit stärker ist, als das Gesetz?
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