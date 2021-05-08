Zum Inhalt springenBarrierefrei
Um neue Menschen nach Sambuca di Sicilia in Italien zu locken, verkauft der Ort alte Häuser für einen Euro. Die amerikanische Schauspielerin Lorraine Bracco besichtigt drei Häuser und entscheidet sich für eine 200 Jahre alte Villa. Da sie schon dabei ist, kauft sie auch noch das Nachbarhaus, um aus beiden ein Feriendomizil der Extraklasse zu machen. Eins steht fest: Es wird groß und teuer. Mit der Unterstützung ihres Architekten Domenico und des Bauleiters Piero wird in der ersten Phase der Küchenbereich komplett renoviert. Doch da sich das Haus als Ruine herausstellt, heißt es zum Leidwesen von Lorraine: Alles muss raus und neu gemacht werden!

