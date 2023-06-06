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Skate Tales

Skate Tales - S3 E3

Red Bull TVStaffel 3Folge 3vom 06.06.2023
Skate Tales - S3 E3

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Skate Tales

Folge 3: Skate Tales - S3 E3

21 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Madars Apse trifft die brasilianische Skateboard-Pionierin Vitória Mendonça, die aus bescheidenen Verhältnissen zur Skateboarderin, zum Model und zur Jugendikone aufstieg.

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