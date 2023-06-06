Zum Inhalt springenBarrierefrei
Red Bull TVStaffel 3Folge 3vom 06.06.2023
21 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Madars Apse trifft die brasilianische Skateboard-Pionierin Vitória Mendonça, die aus bescheidenen Verhältnissen zur Skateboarderin, zum Model und zur Jugendikone aufstieg.

