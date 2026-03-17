Skate Tales
Folge 5: Skate Tales - S5 E5
18 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Madars begleitet die Dern Brothers von Florida nach Kalifornien, um zu sehen, wie sie Skateboarding auf YouTube auf den Kopf stellen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Skate Tales
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Skateboarding, Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 5: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen