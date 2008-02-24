Staffel 1Folge 1vom 24.02.2008
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Slam Tour mit Kuttner
Folge 1: ALT
55 Min.Folge vom 24.02.2008
Die erste Station Sarah Kuttners "Slam Tour" ist Hannover. Sarah stellt nicht nur die wichtigsten Orte der Messe-Stadt vor, sie lässt natürlich auch die Slammer" zu Wort kommen. Der heutige "Poetry Slam" heißt "Machtworte" ... * Nach erfolgreicher Registrierung kann diese Episode umsonst gesehen werden
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Slam Tour mit Kuttner
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Genre:Comedy, Darstellende Künste
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Sat.1 Comedy