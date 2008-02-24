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Slam Tour mit Kuttner

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 24.02.2008
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ALT

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Slam Tour mit Kuttner

Folge 1: ALT

55 Min.Folge vom 24.02.2008

Die erste Station Sarah Kuttners "Slam Tour" ist Hannover. Sarah stellt nicht nur die wichtigsten Orte der Messe-Stadt vor, sie lässt natürlich auch die Slammer" zu Wort kommen. Der heutige "Poetry Slam" heißt "Machtworte" ... * Nach erfolgreicher Registrierung kann diese Episode umsonst gesehen werden

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Slam Tour mit Kuttner
SAT.1

Slam Tour mit Kuttner

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