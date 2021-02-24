Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 1: Bauernhof
22 Min.Folge vom 24.02.2021Ab 12
Slavik castet Frauen für eine Folge auf dem Bauernhof, da eine gutaussehende Begleitung alles ist. Im Osten ist die Arbeitslosenquote hoch, die Mieten günstig und die Frauen selten. Slavik sieht seine Chance mit Frauen, die Influencer werden wollen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Slavik - Auf Staats Nacken
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Bratan Productions