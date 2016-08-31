Auf der Suche nach dem besten Sex (1)Jetzt kostenlos streamen
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex
Folge 1: Auf der Suche nach dem besten Sex (1)
59 Min.Folge vom 31.08.2016Ab 12
Paula Lambert und ihr Mann Matthias begeben sich auf Deutschlandtour: Sie wollen herausfinden, was guten Sex ausmacht. Auf ihrem Roadtrip treffen sie Menschen wie Callboy Adrian, der Frauen zum besten Sex ihres Lebens verhelfen möchte, oder Ute, die ein Erotik-Magazin für Frauen herausgibt. Auf ihren langen Autofahrten haben Paula und Matthias genug Zeit, um ausgiebig über die schönste Nebensache der Welt zu diskutieren - und darüber, welche Rolle Sex in ihrer Beziehung spielt.
Genre:Selbstverbesserung, Erotik, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx