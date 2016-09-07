Zum Inhalt springenBarrierefrei
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex

Auf der Suche nach dem besten Sex (2)

sixxStaffel 1Folge 2vom 07.09.2016
Auf der Suche nach dem besten Sex (2)

Auf der Suche nach dem besten Sex (2)Jetzt kostenlos streamen

So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex

Folge 2: Auf der Suche nach dem besten Sex (2)

53 Min.Folge vom 07.09.2016Ab 12

Guter Sex - was ist das eigentlich? In der zweiteiligen Doku-Reihe "So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex" geht Sex-Expertin Paula Lambert dieser Frage auf den Grund. An ihrer Seite - und zum ersten Mal im TV: ihr Mann Matthias. Auf einem Roadtrip quer durch Deutschland trifft das Paar Menschen, die für sich ein erfülltes Sexleben gefunden haben - oder anderen dabei helfen, erotische Höhenflüge zu erleben.

