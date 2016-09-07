Auf der Suche nach dem besten Sex (2)Jetzt kostenlos streamen
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex
Folge 2: Auf der Suche nach dem besten Sex (2)
53 Min.Folge vom 07.09.2016Ab 12
Guter Sex - was ist das eigentlich? In der zweiteiligen Doku-Reihe "So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex" geht Sex-Expertin Paula Lambert dieser Frage auf den Grund. An ihrer Seite - und zum ersten Mal im TV: ihr Mann Matthias. Auf einem Roadtrip quer durch Deutschland trifft das Paar Menschen, die für sich ein erfülltes Sexleben gefunden haben - oder anderen dabei helfen, erotische Höhenflüge zu erleben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
So kommt Deutschland - Paula, ihr Mann und die Reise zum besten Sex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstverbesserung, Erotik, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx