SOKO Leipzig
Folge 7: Spurlos verschwunden
44 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Carola Müller wird Zeugin eines tödlichen Raubüberfalls. Obwohl der Täter schnell gefasst ist, verhält sie sich seltsam schweigsam. Als Jan der Angelegenheit auf den Grund gehen will, erwischt er Carola bei dem Versuch, aus Leipzig zu fliehen, und entdeckt, dass sie unter falschem Namen lebt. Trotz Inas Verbot ermittelt er heimlich weiter und landet schließlich in Dresden ...
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH