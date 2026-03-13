Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
SOKO Leipzig

Spurlos verschwunden

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 7vom 13.03.2026
Joyn Plus
Spurlos verschwunden

Spurlos verschwundenJetzt ohne Werbung streamen

SOKO Leipzig

Folge 7: Spurlos verschwunden

44 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Carola Müller wird Zeugin eines tödlichen Raubüberfalls. Obwohl der Täter schnell gefasst ist, verhält sie sich seltsam schweigsam. Als Jan der Angelegenheit auf den Grund gehen will, erwischt er Carola bei dem Versuch, aus Leipzig zu fliehen, und entdeckt, dass sie unter falschem Namen lebt. Trotz Inas Verbot ermittelt er heimlich weiter und landet schließlich in Dresden ...

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Leipzig
SAT.1 emotions
SOKO Leipzig

SOKO Leipzig

Alle 2 Staffeln und Folgen