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SOKO Leipzig

Der einzige Zeuge

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 10vom 25.04.2025
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Folge 10: Der einzige Zeuge

44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12

Der Fund einer ermordeten Schmuckhändlerin stellt die SOKO vor ein Rätsel: Während der Ehemann spurlos verschwunden ist, deutet alles auf einen brutalen Raubmord hin. Doch dann taucht Oliver Uhland wieder auf - unter Schock und ohne Erinnerung an die Tat. Leidet er an psychogener Amnesie oder spielt er ein falsches Spiel? Während die SOKO versucht, den Fall zu lösen, gerät Kommissar Jan Maybach privat in Bedrängnis.

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