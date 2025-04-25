SOKO Leipzig
Folge 10: Der einzige Zeuge
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Der Fund einer ermordeten Schmuckhändlerin stellt die SOKO vor ein Rätsel: Während der Ehemann spurlos verschwunden ist, deutet alles auf einen brutalen Raubmord hin. Doch dann taucht Oliver Uhland wieder auf - unter Schock und ohne Erinnerung an die Tat. Leidet er an psychogener Amnesie oder spielt er ein falsches Spiel? Während die SOKO versucht, den Fall zu lösen, gerät Kommissar Jan Maybach privat in Bedrängnis.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH