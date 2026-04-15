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SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 14vom 15.04.2026
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SOKO Leipzig

Folge 14: Lösegeld

89 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Auf einem Leipziger Spielplatz verschwindet Jans Tochter Lotte unter Inas Aufsicht. Während die Kommissarin von Schuldgefühlen geplagt wird, startet die SOKO Leipzig sofort eine großangelegte Suche. Als der Entführer Lösegeld fordert, keimt Hoffnung auf. Doch bei der Übergabe wird klar: Lotte war nicht das geplante Opfer. Der Kidnapper bietet einen grausamen Tausch an, der Jan vor eine unmögliche Entscheidung stellt.

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