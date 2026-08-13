SOKO Leipzig
Folge 17: Schuss durch die Tür
44 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Ein nächtlicher Notruf erschüttert Leipzig: Popstar Ben Remus meldet einen Einbrecher, dann fallen Schüsse. Am Tatort finden die Ermittler jedoch seine tote Ehefrau Ella. Während die Öffentlichkeit den Fall gespannt verfolgt, deckt die SOKO Unstimmigkeiten auf. Ellas Schwester spricht von Eheproblemen, während Bens Umfeld behauptet, Ella sei unerwartet eine Nacht früher heimgekommen. War Ben Opfer seiner eigenen Angst oder steckt ein ausgeklügelter Plan dahinter?
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH