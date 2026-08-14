SOKO Leipzig
Folge 18: Bewegliche Ziele
89 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Ein Scharfschütze versetzt eine Kleinstadt in Angst und Schrecken. Drei Tote in kurzer Zeit - die SOKO "Heckenschütze" steht unter Druck. Jan wird als Profiler hinzugezogen, doch sein Kollege Frank Seefeld und er verfolgen gegensätzliche Theorien: Gezieltes Töten oder wahllose Morde? Als Frank Seefeld selbst ins Visier des Täters gerät, inszenieren er und seine Chefin Caro Heisig einen weiteren Mord, um den Täter aus der Reserve zu locken. Doch der Plan birgt Gefahren ...
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH