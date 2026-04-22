SOKO Leipzig
Folge 19: Sein oder Nichtsein
44 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12
In einer Schauspieler-WG ereignet sich ein Todesfall: Regisseur Ivo stürzt aus dem Fenster. Unfall, Suizid oder Mord? Olivia, die Ivo kürzlich noch erlebte, zweifelt an der Selbstmordtheorie. Die Vernehmungen der Bewohner Betty, Can und Malte entwickeln sich zu einem Schauspiel, in dem Wahrheit und Fiktion verschwimmen. Die Ermittler sehen sich gezwungen, selbst Regie zu führen, um die scheinbar einstudierte Performance der Studenten zu durchbrechen und den Fall zu lösen.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH