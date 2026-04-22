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Sein oder Nichtsein

SAT.1 emotionsStaffel 15Folge 19vom 22.04.2026
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Folge 19: Sein oder Nichtsein

44 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 12

In einer Schauspieler-WG ereignet sich ein Todesfall: Regisseur Ivo stürzt aus dem Fenster. Unfall, Suizid oder Mord? Olivia, die Ivo kürzlich noch erlebte, zweifelt an der Selbstmordtheorie. Die Vernehmungen der Bewohner Betty, Can und Malte entwickeln sich zu einem Schauspiel, in dem Wahrheit und Fiktion verschwimmen. Die Ermittler sehen sich gezwungen, selbst Regie zu führen, um die scheinbar einstudierte Performance der Studenten zu durchbrechen und den Fall zu lösen.

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