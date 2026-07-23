SOKO Leipzig
Folge 2: Was nicht sein darf
44 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Ein Mord, der während einer Auktion begangen wurde, konfrontiert die Ermittler mit einem 27 Jahre alten Fall, in dem die Auktionshausbesitzerinnen verwickelt waren - und deren Aussagen schüren immer mehr Zweifel beim Team. Die Untersuchungen führen zu einem komplexen Geflecht aus Familiengeheimnissen, versuchten Tötungsdelikten und einer mysteriösen roten Akte aus DDR-Zeiten.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH