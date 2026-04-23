SOKO Leipzig
Folge 20: Johannes
44 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Ein brutaler Mord erschüttert die Stadt. Doch dann stellt sich Johannes Bergmann der Polizei und gesteht die Tat - ohne Reue. Er behauptet, unter einer dissozialen Persönlichkeitsstörung zu leiden, durch die er kein Mitgefühl verspürt. Während seine Anwältin auf Freispruch plädiert, hegt Ermittler Tom Zweifel an Bergmanns Version. Parallel dazu steht Staatsanwalt Binz vor einem moralischen Dilemma: Sein Partner hat illegal ein Kind adoptiert.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH