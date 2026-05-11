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Der dunkle Feind

SAT.1 emotionsStaffel 16Folge 11vom 11.05.2026
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Folge 11: Der dunkle Feind

44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Als drei Teenager kurz nacheinander erhängt aufgefunden werden, vermuten die Beamten zunächst einen Gruppensuizid. Doch die rätselhaften Todesumstände eines Mädchens werfen Fragen auf. Könnte es sich doch um Mord handeln? Bald verbreitet sich das Gerücht, dass ein Serienkiller sein Unwesen treibt und weitere Opfer im Visier haben könnte. Olivia setzt alles daran, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, besonders als ein anonymer Nutzer erschreckende Fotos vom Tatort ins Netz stellt.

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