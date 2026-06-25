SOKO Leipzig
Folge 24: Endstation Hostel
44 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Der Fund einer toten Reisejournalistin führt die SOKO zu einem Hostel. Die Mitarbeiter wirken verdächtig - und ausgerechnet dort beginnt Toms Tochter Jackie zu arbeiten. Als der Freund der Toten sich auch noch einmischt, gerät Jackie zwischen die Fronten. Doch ein Video, das sie entdeckt, könnte nicht nur den Fall lösen, sondern bringt sie selbst in große Gefahr.
Alle Staffeln im Überblick
SOKO Leipzig
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH