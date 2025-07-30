SOKO Leipzig
Folge 11: Janika
88 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12
Der Tod des pensionierten Kommissars Hilmar Kant wirkt wie ein Suizid, doch Hajo hat ein ungutes Gefühl. Heimlich beginnt er zu ermitteln und stößt auf Janika, ein rätselhaftes Mädchen mit Verbindungen zu Kant. Mit Toms Hilfe taucht er immer tiefer in den Fall ein - und bringt sich dabei selbst in Gefahr. Als sich die Ereignisse überschlagen, bleibt Ina und ihrem Team nicht viel Zeit.
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SOKO Leipzig
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 15-18: ZDF Studios GmbH