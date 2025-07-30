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Janika

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 11vom 30.07.2025
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Folge 11: Janika

88 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Der Tod des pensionierten Kommissars Hilmar Kant wirkt wie ein Suizid, doch Hajo hat ein ungutes Gefühl. Heimlich beginnt er zu ermitteln und stößt auf Janika, ein rätselhaftes Mädchen mit Verbindungen zu Kant. Mit Toms Hilfe taucht er immer tiefer in den Fall ein - und bringt sich dabei selbst in Gefahr. Als sich die Ereignisse überschlagen, bleibt Ina und ihrem Team nicht viel Zeit.

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