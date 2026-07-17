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SOKO Leipzig

Aus Liebe

SAT.1 emotionsStaffel 18Folge 14vom 17.07.2026
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Folge 14: Aus Liebe

45 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Eine Mutter tötet ihr Kind und sich selbst - so scheint es zunächst. Doch je tiefer die SOKO gräbt, desto mehr Risse zeigen sich im Bild der Tragödie: ein Erbstreit, eine mögliche Affäre, Zweifel am Tatablauf. Während Ina beruflich mit der grausamen Wahrheit ringt, erlebt sie privat ein unerwartetes Hoch - und bringt den entscheidenden Stein ins Rollen, der zur Aufklärung des Falls führt.

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