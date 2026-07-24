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Solo Leveling

Die wahre Jagd beginnt

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 24.07.2026
Die wahre Jagd beginnt

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Solo Leveling

Folge 6: Die wahre Jagd beginnt

23 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16

Dong-Suk und seine Hunter haben Jin-Woo und Jin-Ho im Boss-Raum mit der mächtigen Spinne zurückgelassen. Sie wollen ihre vermeintlich schwachen Kollegen opfern, um währenddessen den Dungeon zu plündern. Doch Jin-Woo hat so viel Vertrauen in seine neu gewonnenen Fähigkeiten, dass er sich dem C-Rang Boss stellt ...

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