Sommer in Alaska
Folge 1: Sommer in Alaska
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
In der eisigen Wildnis von Alaskas Admiralty Island bringt der Sommer nur einen kurzen Moment des prallen Lebens: Bären und Robben nutzen die von Lachsen wimmelnden Flussläufe als Nahrungsquelle, während Zugvögel und Meeressäuger in Scharen eintreffen.
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Sommer in Alaska
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media