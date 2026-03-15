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Sommer in Alaska

Sommer in Alaska

Blue AntStaffel 1Folge 1vom 15.03.2026
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Sommer in Alaska

Folge 1: Sommer in Alaska

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In der eisigen Wildnis von Alaskas Admiralty Island bringt der Sommer nur einen kurzen Moment des prallen Lebens: Bären und Robben nutzen die von Lachsen wimmelnden Flussläufe als Nahrungsquelle, während Zugvögel und Meeressäuger in Scharen eintreffen.

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