Staffel 2Folge 15vom 16.05.2026
Faules EiJetzt kostenlos streamen
Sonic Prime
Folge 15: Faules Ei
19 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 6
Das Paradox-Prisma ist auseinandergefallen. Um es wieder zusammenzusetzen braucht es den Schlüssel aus einer der Trümmerwelten. Neun und Sonic brauchen ein Portal, damit die Bruchstücke sicher angeliefert werden können.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sonic Prime
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action, Comedy
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Nickelodeon & © Season 2: Nickelodeon Germany