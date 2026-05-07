Raumfahrt für Jedermann - Der Traum vom Geld aus dem AllJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 07.05.2026: Raumfahrt für Jedermann - Der Traum vom Geld aus dem All
48 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Mit dem Weltraumtaxi an den Rand des Sonnensystems oder für 20 Millionen zur ISS? Werden wir bald schon im All arbeiten und Urlaub machen? Die kommerzielle Raumfahrt verspricht neue Möglichkeiten und grandiose Visionen. Prof. Dr. Ulrich Walter geht den fantastischen Versprechungen auf den Grund und erklärt, warum nicht jeder, der ins All fliegt, gleich ein Astronaut ist: Das Ticket ins Universum in der sechsten Folge GSpacetimeG.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt