Planeten - Die Suche nach einer neuen WeltJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 02.04.2026: Planeten - Die Suche nach einer neuen Welt
49 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6
All spots on Kepler-452b: Erst 2015 wurde dieser vielversprechende Exoplanet von NASA-Teleskopen aufgespürt. Auf ihm herrschen erdähnliche Temperaturen; sogar Wasser in flüssiger Form soll es hier geben. Mittlerweile vermuten Astrophysiker um jeden Stern unserer Galaxie ein Planetensystem und entdecken immer mehr erdähnliche Himmelskörper. Diplom-Physiker Prof. Dr. Ulrich Walter erklärt in dieser Folge von GSpacetimeG, welche Dynamik die Suche nach extraterrestrischem Leben heute angenommen hat.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6