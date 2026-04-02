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SPACETIME

Planeten - Die Suche nach einer neuen Welt

WELTFolge vom 02.04.2026
Planeten - Die Suche nach einer neuen Welt

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SPACETIME

Folge vom 02.04.2026: Planeten - Die Suche nach einer neuen Welt

49 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

All spots on Kepler-452b: Erst 2015 wurde dieser vielversprechende Exoplanet von NASA-Teleskopen aufgespürt. Auf ihm herrschen erdähnliche Temperaturen; sogar Wasser in flüssiger Form soll es hier geben. Mittlerweile vermuten Astrophysiker um jeden Stern unserer Galaxie ein Planetensystem und entdecken immer mehr erdähnliche Himmelskörper. Diplom-Physiker Prof. Dr. Ulrich Walter erklärt in dieser Folge von GSpacetimeG, welche Dynamik die Suche nach extraterrestrischem Leben heute angenommen hat.

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