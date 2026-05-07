Europa im All - Raumfahrt ohne GrenzenJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 07.05.2026: Europa im All - Raumfahrt ohne Grenzen
50 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 6
Mit nur einem Fehlstart bei über 60 Flügen ist die Ariane 5 die zuverlässigste Trägerrakete der Welt. Europa ist vor den USA und Russland Weltmarktführer für kommerzielle Satellitenstarts. Die Raumfahrtindustrie ist eine kleine, aber zukunftsträchtige Branche mit wachsender Konkurrenz durch private Player. Wie wird sich Europa auf diesem hartumkämpften Markt behaupten? Prof. Dr. Ulrich Walter gibt in GSpacetimeG den Ausblick auf Europas anstehendes Raumfahrtzeitalter.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt