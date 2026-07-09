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SPACETIME

Die dunkle Seite - Schwarze Löcher und unsichtbare Materie

WELTFolge vom 09.07.2026
Die dunkle Seite - Schwarze Löcher und unsichtbare Materie

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SPACETIME

Folge vom 09.07.2026: Die dunkle Seite - Schwarze Löcher und unsichtbare Materie

51 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6

Die Erde ist umgeben von Dunkler Materie und Dunkler Energie - mysteriösen Kräften, die das gesamte All durchziehen und so die Entwicklung unseres Universums maßgeblich bestimmen. Wissenschaftler sehen die Auswirkungen dieser kosmischen Rätsel, doch ihren Ursprung kennen sie nicht. Auch Schwarze Löcher gehören dazu: Gravitationsmonster, die alles in sich hineinziehen. In dieser Folge Spacetime versucht der Wissenschaftler Ulrich Walter, Licht in die dunklen Teile des Weltraums zu bringen.

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