Die Neuentdeckung des Universums - Das James-Webb-WeltraumteleskopJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 30.04.2026: Die Neuentdeckung des Universums - Das James-Webb-Weltraumteleskop
50 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Mit dem Weltraumteleskop James Webb haben wir Menschen seit 2021 ein neues „Auge im All“. Dabei übertrifft das neue Instrument alle Erwartungen: Es liefert atemberaubende Aufnahmen und immer neue Erkenntnisse. Auf der Suche nach den ersten Galaxien blickt das Teleskop über 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. James Webb verspricht den Forschern nun neue Entdeckungen des Universums.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt