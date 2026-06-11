Sternenhimmel - Astronomie für JedermannJetzt kostenlos streamen
SPACETIME
Folge vom 11.06.2026: Sternenhimmel - Astronomie für Jedermann
50 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Die Faszination des Sternenhimmels begeistert Forscher und Laien gleichermaßen. Durch ein Teleskop entdecken Hobby-Astronomen ferne Sterne, Galaxien und Nebel. Das Verständnis des Kosmos und die Erforschung seiner Geheimnisse wecken das Interesse vieler Menschen an der Astronomie. Schon im frühen 20. Jahrhundert entstanden Vereine und Volkssternwarten, die bis heute einen Zugang zur Himmelsbeobachtung bieten - auch ohne eigene Ausrüstung.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: welt