Spaniens Küche mit José Andrés
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Spaniens Küche mit José Andrés
Chefkoch José Andrés und seine drei Töchter gehen auf eine kulinarische Reise quer durch Spanien. Die Familie besucht pulsierende Metropolen, Regionen wie Andalusien oder Katalonien und Inseln vor der Küste Afrikas. Egal, ob einfache Tapas, hochklassigen Thunfisch oder authentische Paella - die Vier tauchen tief in die Esskultur Spaniens ein. Unterwegs treffen sie auf Köche, alte Freunde und Experten der Region.
Genre:Kochen, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.