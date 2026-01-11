Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spaniens Küche mit José Andrés

Andalusien

Folge vom 11.01.2026
Andalusien

Spaniens Küche mit José Andrés

Folge vom 11.01.2026: Andalusien

42 Min.Folge vom 11.01.2026

Im sonnigen Andalusien erkundet die Familie die vom Meer geprägten Köstlichkeiten der Region. Frittierte Meeresfrüchteküchlein oder ein Stück feiner Blauflossenthunfisch - Jose ist endgültig im kulinarischen Paradies angekommen. Ein traditionelles Flamenco-Festival mit Leckereien, wie saftigem Schinken, rundet die Reise im Süden ab.

