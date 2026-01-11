Spaniens Küche mit José Andrés
Folge vom 11.01.2026: Andalusien
42 Min.Folge vom 11.01.2026
Im sonnigen Andalusien erkundet die Familie die vom Meer geprägten Köstlichkeiten der Region. Frittierte Meeresfrüchteküchlein oder ein Stück feiner Blauflossenthunfisch - Jose ist endgültig im kulinarischen Paradies angekommen. Ein traditionelles Flamenco-Festival mit Leckereien, wie saftigem Schinken, rundet die Reise im Süden ab.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reise, Tanz
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.