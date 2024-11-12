Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 12.11.2024: Mein Pinöpsel ist weg
45 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Ein Motorradfahrer ist mit 90 km/h durch die Stadt gerast. Den Führerschein hat der 16-Jährige erst seit einem Monat. Das schockiert nicht nur die Ordnungshüter, sondern auch die Mutter des Bikers. Sie wird in Wiesbaden über das Fehlverhalten ihres Sohnes informiert. In Lüneburg gerät derweil ein Golf 4 ins Visier der „Speed Cops“. Das Fahrzeug weist zahlreiche technische Mängel auf. Und bei Europas größtem Tuning-Event treffen sich in der Nähe von Friedrichshafen mehr als 100 000 Autofans. Die Polizei richtet neben dem Messegelände eine Kontrollstelle ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.