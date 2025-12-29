Speed Cops - Poser und Raser im Visier
Folge vom 29.12.2025: Ich bin aus dem Alter raus
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Auf der Autobahn nahe Neumünster fällt den „Speed Cops“ ein Smart ohne eingeschaltetes Licht auf. Der junge Fahrer besitzt erst seit drei Wochen einen Führerschein. Polizeioberkommissar Ricky Rausch und Polizeihauptmeister Erwin Baun kontrollieren in der Nähe von Bad Segeberg einen tiefergelegten VW-Bus. Ein getunter T6 ist für die erfahrenen Ermittler kein alltäglicher Anblick. Und die Kontrollgruppe „Argus“ zieht in Wiesbaden ein BMW-Cabrio aus dem Verkehr. Die Reifen sind abgefahren und die roten Federn des Wagens wurden nicht im Fahrzeugbrief eingetragen.
