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SPEZIALFAHRZEUGE

Der Löschgigant - Hightech am Flughafen

WELTFolge vom 01.07.2026
Der Löschgigant - Hightech am Flughafen

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SPEZIALFAHRZEUGE

Folge vom 01.07.2026: Der Löschgigant - Hightech am Flughafen

47 Min.Folge vom 01.07.2026

Am Flughafen Berlin Brandenburg befindet sich eine der modernsten Feuerwachen Deutschlands. Ein wichtiges Arbeitsinstrument dabei ist ein spezielles Hightech-Löschfahrzeug, entwickelt im baden-württembergischen Giengen. Binnen drei Minuten müssen die Einsatzkräfte jeden Platz auf dem Flughafen erreichen, denn hier zählt jede Sekunde. Die Reportage gewährt einen Einblick in die Entwicklung des komplexen Löschfahrzeugs und zeigt die Übungseinsätze am Flughafen hautnah.

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