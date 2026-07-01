Der Löschgigant - Hightech am FlughafenJetzt kostenlos streamen
SPEZIALFAHRZEUGE
Folge vom 01.07.2026: Der Löschgigant - Hightech am Flughafen
47 Min.Folge vom 01.07.2026
Am Flughafen Berlin Brandenburg befindet sich eine der modernsten Feuerwachen Deutschlands. Ein wichtiges Arbeitsinstrument dabei ist ein spezielles Hightech-Löschfahrzeug, entwickelt im baden-württembergischen Giengen. Binnen drei Minuten müssen die Einsatzkräfte jeden Platz auf dem Flughafen erreichen, denn hier zählt jede Sekunde. Die Reportage gewährt einen Einblick in die Entwicklung des komplexen Löschfahrzeugs und zeigt die Übungseinsätze am Flughafen hautnah.
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Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: welt