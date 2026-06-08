Endlich wieder Malle - zwischen Party und Big BusinessJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 08.06.2026: Endlich wieder Malle - zwischen Party und Big Business
46 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Das Opening im Bierkönig ist jedes Jahr der Startschuss für eine neue Party-Saison auf Mallorca. Das Motto: Feiern bis zum Umfallen. Im Mittelpunkt stehen die Liveauftritte der Partyschlagerstars in den großen Arenen. Jürgen Milski steht vor einer besonderen Saison: 2026 feiert er sein 25-jähriges Bühnenjubiläum auf Mallorca. Spiegel TV erhält exklusive Einblicke hinter die Kulissen eines deutschen Sehnsuchtsortes, der jedes Jahr Millionen Touristen anzieht.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022, Season 2024, Season 2026: SAT.1 & © Season 2024: Kabel Eins & © Season 2021-2022: Spiegel TV GmbH & © Season 2021: Sat.1