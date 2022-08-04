Die Kuchen-Bombe / Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 04.08.2022: Die Kuchen-Bombe / Der Doppelgänger
23 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 6
In der Krossen Krabbe ist Alle- Angestellten-sind-Freunde-Tag. Die Tradition dabei ist, sich gegenseitig zu beschenken. // Plankton will wieder mal die Geheimformel für die Krabbenburger stehlen und baut dafür einen Roboter in Gestalt von Mr. Krabs.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon