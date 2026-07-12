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SpongeBob Schwammkopf

Nachtschicht / Krosse Liebe

NickelodeonFolge vom 12.07.2026
Nachtschicht / Krosse Liebe

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.07.2026: Nachtschicht / Krosse Liebe

23 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Während einer Nachtschicht in der Krossen Krabbe erzählt Thaddäus SpongeBob eine Gruselgeschichte. // Mrs. Puff besucht die Krosse Krabbe, und Mr. Krabs erliegt sofort ihrem Charme.

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