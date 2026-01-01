SpongeBob Schwammkopf
SpongeBob Schwammkopf
Der Meeresschwamm SpongeBob Schwammkopf lebt in einer umgebauten Ananas in der Unterwasserstadt Bikini Bottom. Der gut gelaunte Schwamm liebt seinen Job in einem Burgerrestaurant und verbringt seine Freizeit meistens mit seinem besten Freund Patrick.
Spongebob Schwammkopf: Der Kultschwamm in Serie
Wer lebt in einer Ananas ganz tief im Meer? Na klar, Spongebob Schwammkopf! Seid Stephen Hillenburg den animierten Kult-Schwamm namens Spongebob 1999 erfunden hat, erfreut er sich ungebrochener Beliebtheit. In nunmehr 12 Staffeln durfte der gelbe Meeresschwamm, der im Original Spongebob Squarepants heißt, allerlei Abenteuer bestehen. Oft drehen diese sich um seinen Job als Burgerbrater in der Krossen Krabbe, wo Spongebob die Arbeitszeit meist mit seinem geizigen Chef Mr. Krabs und seinem mürrischen Kollegen Thaddäus Tentakel verbringt, der auch sein Nachbar ist. Darüber hinaus gibt es noch der teuflische Plankton, der immer versucht hinter das Geheimnis des Krabbenburgers zu kommen, das Mr. Krabs bei sich im Büro hütet. Wenn er nicht arbeitet, dann verbringt Spongebob Schwammkopf seine Zeit mit seinem besten Freund, den etwas einfältigen Seestern Patrick Star und seiner Freundin Sandy Banks, einem Eichhörnchen. Abends kehrt Spongebob dann in sein Zuhause zurück, ein Haus in Form einer Ananas, wo er die Schnecke Gary als Haustier hält.
Von der Meeresbiologie zum Zeichentrick
Sein ganzes Leben lang hatte Stephen Hillenburg zwei Leidenschaften: Das Meer und Zeichentrick. Als Lehrer für Meeresbiologie widmete er sich zunächst der ersten seiner beiden Stecken(see)pferde, doch dann sattelte er noch einmal um mit einer Ausbildung an einer Zeichentrickfilm-Schule. Es dauerte nicht lange und sein Talent brachte ihm einen Job bei dem US-Kindersender Nickelodeon ein. Dort arbeitete er vor allem an der Serie Rockos modernes Leben mit. Als diese auslief, war die Chance für Hillenburg gekommen, seine beiden Leidenschaften zu verbinden.
Seine skurrile Idee einer Serie, die unter Wasser spielt und den Alltag von Unterwasserbewohnern zeigt, musste jedoch erst ein paar Hürden nehmen. So hatte er eigentlich vor, die Hauptfigur Spongeboy zu nennen, der Name war jedoch bereits vergeben, so dass dann Spongebob daraus wurde. Bei der Präsentation seiner skurrilen Idee gab Hillenburg deswegen alles: Er spielte im Hawaii-Hemd Musik auf der Ukulele und kam gleich mit einem Aquarium voller Meerestiere mit. Die Entscheider von Nickelodeon hatte er damit überzeugt, Spongebob Schwammkopf war geboren.
Drehen ohne Drehbuch
Für die nächsten drei Staffeln von Spongebob Schwammkopf übernahm Hillenburg die federführende Leitung. Dabei war die Art und Weise, wie die einzelnen Folgen geschrieben wurde, sehr ungewöhnlich. Statt eines ausgearbeiteten Drehbuchs gab es nämlich immer nur einen grobes Storyboard für die Geschichte einer Folge, die dann mit Gags auf Klebezetteln befüllt wurde. Der Erfolg von Spongebob gab Hillenburg und seiner Crew mehr als Recht. Innerhalb nur eines Monats hatte Spongebob Schwammkopf in den USA bereits Pokemon als beliebteste Zeichentrick-Serie überholt. Zwei Jahre später war Spongebob bereits die zweiterfolgreichste Nickelodeon-Serie aller Zeiten - und wurde dabei zu 40 Prozent von Erwachsenen geschaut.
Nach der dritten Staffel pausierte die Serie, damit der erste Spongebob Schwammkopf Kinofilm produziert werden konnte. Darin geht es darum, dass Spongebob und Patrick die Krone von Neptun zurückbringen müssen, deren Diebstahl Plankton Mister Krabs untergeschoben hat. Dabei treffen sie unter anderem auch auf David Hasselhoff, Stars wie Alex Baldwin und Scarlett Johansson leihen Figuren im Original ihre Stimmen. Im zweiten Kinofilm wiederum wurde Mr. Krabs die geheime Krabbenburger-Formel gestohlen, aber nicht von Plankton, sondern von einem Piraten namens Burger Bart, gespielt von Antinio Banderas. Um sie zurück zu bekommen, müssen sich Spongebob und seine Freunde Patrick, Sandy und Thaddäus sogar aufs das Festland begeben. Der zweite Kinofilm war auch die letzte Spongebob-Produktion, an der Hillenburg selbst beteiligt war. 2017 gab Hillenburg bekannt, dass er an ALS erkrankt war und er verstarb bereits ein Jahr später im Alter von nur 57 Jahren.
Spongebob schwimmt oben auf
Spongebob Schwammkopf erfreut sich auch heute noch ungebrochener Beliebtheit. Jetzt kannst du ganze Folgen der genialen Zeichentrickserie um die gelben Schwamm mit den Quadrathosen und seinen Freunden Patrick, Sandy, Gary, Thaddeus und Mr. Krabs auch im Stream auf Joyn online anschauen. Ein kunterbunter Spaß nicht nur für Kinder erwartet dich in Bikini Bottom!
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