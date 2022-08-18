Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nickelodeon
Folge vom 18.08.2022: Hey, dein Schuh ist offen / Der Stellvertreter

23 Min.
Ab 6

Patrick bekommt ein neues Paar Schuhe, aber weiß nicht, wie man die Schnürsenkel bindet. // Mr. Krabs nimmt sich einen Tag Auszeit von der Krossen Krabbe und ernennt Thaddäus zu seinem Stellvertreter.

