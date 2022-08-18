Hey, dein Schuh ist offen / Der StellvertreterJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.08.2022: Hey, dein Schuh ist offen / Der Stellvertreter
23 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6
Patrick bekommt ein neues Paar Schuhe, aber weiß nicht, wie man die Schnürsenkel bindet. // Mr. Krabs nimmt sich einen Tag Auszeit von der Krossen Krabbe und ernennt Thaddäus zu seinem Stellvertreter.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon