SpongeBob Schwammkopf

MTVNickelodeonFolge vom 19.08.2022
Folge vom 19.08.2022: Ein harter Winter / Allein gelassen

23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6

Sandy hält Winterschlaf und will nicht gestört werden. Doch SpongeBob und vor allem Patrick kümmert das nicht wirklich. // Gary scheint plötzlich seine Liebe zu Patrick entdeckt zu haben. Spongebob macht das natürlich eifersüchtig.

