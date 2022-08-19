Ein harter Winter / Allein gelassenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 19.08.2022: Ein harter Winter / Allein gelassen
23 Min.Folge vom 19.08.2022Ab 6
Sandy hält Winterschlaf und will nicht gestört werden. Doch SpongeBob und vor allem Patrick kümmert das nicht wirklich. // Gary scheint plötzlich seine Liebe zu Patrick entdeckt zu haben. Spongebob macht das natürlich eifersüchtig.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
6
Copyrights:© Nickelodeon