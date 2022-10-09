Der Aufsatz / Einer ist immer der DummeJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.10.2022: Der Aufsatz / Einer ist immer der Dumme
22 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Spongebob soll einen Aufsatz darüber schreiben, was man an einer Ampel nicht tun darf. Doch ihm will nicht so recht etwas einfallen. // Patrick bekommt Besuch von seinen Eltern und hat Angst,wieder mal als Dummkopf dazustehen. Kann Sponge ihm helfen?
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon