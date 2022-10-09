Zum Inhalt springenBarrierefrei
MTVNickelodeonFolge vom 09.10.2022
22 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6

Spongebob soll einen Aufsatz darüber schreiben, was man an einer Ampel nicht tun darf. Doch ihm will nicht so recht etwas einfallen. // Patrick bekommt Besuch von seinen Eltern und hat Angst,wieder mal als Dummkopf dazustehen. Kann Sponge ihm helfen?

