SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 09.10.2022: Sandy, Spongebob und der Wurm / Thaddäus streikt
Folge vom 09.10.2022Ab 6
Der riesige und gefräßige alaskanische Stier-Wurm bedroht Bikini Bottom. Sandy zieht los, um das Untier zu erledigen. // Thaddäus hat genug von den schlechten Arbeitsbedingungen in der Krossen Krabbe und überredet Spongebob zu einem Streik.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon