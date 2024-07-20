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Spooked - Geisterjagd in Irland

Massenspuk auf Charleville Castle

TLCFolge vom 20.07.2024
Massenspuk auf Charleville Castle

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Spooked - Geisterjagd in Irland

Folge vom 20.07.2024: Massenspuk auf Charleville Castle

44 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12

Das Ziel der Experten ist ein uraltes Schloss mitten im irischen County Offaly. Charleville Castle, am Rande eines Eichenwaldes, ging im Jahr 1577 von Elizabeth I. als Geschenk an die Moores. Die Familie, die heute dort lebt, öffnet ihr Haus gern für Besucher. Weit weniger freundlich sind jedoch ihre Mitbewohner: Mehrere Geister sollen hier ihr Unwesen treiben, Leute erschrecken und Kinder in düsteren Räumen einsperren. Die paranormalen Aktivitäten haben nun derart zugenommen, dass die Situation unerträglich ist. Vogue und ihr Team starten ihre Untersuchungen und stoßen auf einen Kindergeist.

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