Massenspuk auf Charleville CastleJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Irland
Folge vom 20.07.2024: Massenspuk auf Charleville Castle
44 Min.Folge vom 20.07.2024Ab 12
Das Ziel der Experten ist ein uraltes Schloss mitten im irischen County Offaly. Charleville Castle, am Rande eines Eichenwaldes, ging im Jahr 1577 von Elizabeth I. als Geschenk an die Moores. Die Familie, die heute dort lebt, öffnet ihr Haus gern für Besucher. Weit weniger freundlich sind jedoch ihre Mitbewohner: Mehrere Geister sollen hier ihr Unwesen treiben, Leute erschrecken und Kinder in düsteren Räumen einsperren. Die paranormalen Aktivitäten haben nun derart zugenommen, dass die Situation unerträglich ist. Vogue und ihr Team starten ihre Untersuchungen und stoßen auf einen Kindergeist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.